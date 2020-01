Al bijna drie jaar niet meer toegankelijk: Turkse rechter beveelt om blokkering van Wikipedia op te heffen ADN

15 januari 2020

19u31

Bron: Belga 0 De blokkering van de online-encylopedie Wikipedia in Turkije moet ongedaan worden gemaakt. Dat heeft een rechtbank in Ankara vandaag beslist, meldt het persagentschap Anadolu. De website is al bijna drie jaar niet meer toegankelijk in Turkije.

De Turkse regering had in april 2017 de toegang tot Wikipedia geblokkeerd uit “nationale veiligheidsoverwegingen”. Oorzaak waren twee artikels die een verband legden tussen Ankara en extremistische organisaties.

De uitspraak van de rechter nu geeft gehoor aan een eerdere beslissing van het Grondwettelijk Hof. Dat oordeelde in december dat het blokkeren van Wikipedia illegaal is, omdat het ingaat tegen de vrijheid van meningsuiting. De beslissing moet nu verhuizen naar de Turkse autoriteit voor communicatie- en informatietechnologie (BTK). Het is daarom nog niet duidelijk wanneer de blokkering effectief wordt opgeheven. Vanavond was de website nog altijd niet bereikbaar.

Veel Turkse internetgebruikers omzeilden wel de blokkering, onder meer door gebruik te maken van VPN-verbindingen of via een “spiegelsite”, een kopie van de encyclopedie die wel toegankelijk is.