Al bijna 700 miljoen euro beloofd voor wederopbouw kathedraal TT

16 april 2019

15u59

Bron: Belga 0 Na de brand die een deel van de Notre-Dame in Parijs vernielde, hebben tal van donateurs al financiële hulp aangeboden voor de wederopbouw van de kathedraal. Het beloofde bedrag loopt al op tot bijna 700 miljoen euro.

De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, heeft aangekondigd dat ze in de Franse hoofdstad een "internationale donorconferentie" wil houden om fondsen in te zamelen voor de heropbouw van de Notre-Dame. Maar heel wat ondernemingen en organisaties hebben nu al laten weten dat ze bereid zijn de portefeuille open te trekken, onder meer dankzij de uiterst gunstige fiscale regels rond het mecenaat in Frankrijk.

Drie van de rijkste families van Frankrijk zijn samen al goed voor giften van een half miljard euro. Het Franse luxegoederenconcern LVMH en de familie Arnault hadden al aangekondigd 200 miljoen euro te schenken aan een fonds voor de heropbouw van de Notre-Dame. Deze namiddag maakten de familie Bettencourt en L'Oréal bekend hetzelfde bedrag te willen doneren. Daarnaast zegt ook de investeringsmaatschappij Artemis van de Franse familie Pinault dat ze 100 miljoen euro gaat vrijmaken voor de heropbouw van de Notre-Dame.

Voorts gaat ook de Franse energiegroep Total 100 miljoen euro doneren. De zakenman Marc Ladreit de Lacharrière (Fimalac) en de familie Bouygues schenken elk nog eens tien miljoen euro.

Particulieren

Via de Fondation du patrimoine wordt ook geld ingezameld bij kleinere ondernemingen en particulieren. Rond de middag stond de teller van die actie al op 11,5 miljoen euro. Het doel is om in totaal 100 miljoen euro in te zamelen. De Munt van Parijs zegt een herdenkingsmunt van de Notre-Dame opnieuw te zullen uitgeven, en France 2 zendt zaterdag een groot concert uit ten voordele van de kathedraal.

Het Parijse stadsbestuur trekt ook nog eens 50 miljoen euro uit, via een fonds voor het Parijse erfgoed. Ile-de-France, de regio waar Parijs deel van uitmaakt, zet dan weer 10 miljoen euro opzij voor dringende hulp voor de eerste werken aan de kathedraal. En ook andere regio's tasten in de geldbuidel: Auvergne-Rhône-Alpes maakt twee miljoen euro vrij, Occitanie is dan weer bereid 1,5 miljoen euro over te maken.

Ook internationaal wordt er tot slot in de buidel getast. Henry Kravis en zijn echtgenote Marie-Josée Kravis van het Amerikaanse investeringsfonds KKR zegden 8,85 miljoen euro toe.