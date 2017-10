Al bijna 700 bedrijven halen zetel weg uit Catalonië 13u37

Bron: Belga 0 REUTERS In amper twee weken tijd hebben 691 bedrijven hun zetel verhuisd uit Catalonië door de politieke crisis. Dat blijkt vandaag uit het handelsregister.

Onder die bedrijven zijn ook de twee grote Catalaanse banken. De trend versnelde na de speech van de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont op dinsdag 10 oktober, waarin die impliciet de onafhankelijkheid uitriep. Dezelfde dag haalden 177 bedrijven hun zetel weg uit Catalonië, een dag later waren het er 155.

Economen vrezen een scenario zoals in Canada in de jaren zeventig, toen Québec flirtte met onafhankelijkheid. Heel wat grote bedrijven ruilden toen Montréal in voor Toronto, en kwamen nooit meer terug.

EPA De toespraak van de Catalaanse minister-president Puigdemont heeft de leegloop versneld.