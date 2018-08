Al bijna 70 doden bij ontploffing wapenopslagplaats in Syrische Idlib TTR

13 augustus 2018

12u39

Bron: Belga 0 Bij de ontploffing van een wapenopslagplaats, in een woonhuis in Sarmada, in de Syrische provincie Idlib, zijn al 69 doden gevallen. Onder de doden zijn 52 burgers, blijkt uit een nieuwe balans van het vanuit Groot-Brittannië opererende Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (OSDH).

"Onder de burgerdoden zijn ook 17 kinderen", aldus Rami Abdel Rahmane, de man die het Observatorium runt. "De meeste burgerslachtoffers zijn afkomstig uit de provincie Homs. Bij de ontploffing kwamen ook 17 strijders van het jihadistische Hayat Tahrir al-Cham (HTS) om." Nog volgens Rahmane wordt er nog naar slachtoffers gezocht, en zou de dodentol nog zwaarder kunnen worden.

HTS is een terreurgroep gevormd uit de vroegere Syrische arm van al-Qaida. Ruim 60 procent van Idlib wordt door deze groep gecontroleerd. De rest is in handen van verschillende gewapende groepen. Onder meer slapende cellen van IS eisen er af en toe moorden en aanslagen op.

Volgens Rahmane is het huis waarin zich de opslagplaats bevond, eigendom van een wapenhandelaar die voor HTS werkt. De OSDH-directeur weet ook dat de meeste slachtoffers familieleden zijn van HTS-strijders.

Idlib is een van de laatste Syrische provincies die niet onder controle staan van het regime van Bashar al-Assad. De Syrische dictator waarschuwde al dat de herovering van Idlib een van zijn doelen is.