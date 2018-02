Al bijna 600 Turken opgepakt voor kritiek op Syrisch offensief TT

05 februari 2018

11u16

Bron: Reuters 0 Turkije heeft sinds het begin van zijn offensief in de Syrische regio Afrin midden januari al 600 Turken opgepakt omdat ze op sociale media kritiek op de operatie hebben geuit. Dat meldde de regering vanmorgen zelf.

449 mensen werden opgesloten wegens "het verspreiden van terroristische propaganda op sociale media" en 124 voor de deelname een protestacties. Volgens president Recep Tayyip Erdogan is al wie kritiek op het militaire offensief durft te uiten een "verrader". "Er zijn wetten die de verheerlijking van terrorisme en steun voor terrorisme via propaganda en media verbieden. De aanklagers voeren enkel die wetten uit", aldus zijn woordvoerder.

Het Turkse offensief met de naam "Operatie Olijftak" werd vorige maand gelanceerd tegen de Koerdische Volksbeschermingseenheden YPG in de Syrische noordwestelijke regio Afrin. De autoriteiten maakten meteen duidelijk dat wie zich tegen het offensief zou verzetten of kritiek zou uiten, vervolgd zou worden. Vorige week nog werden elf toplui van de Turkse Medische Vereniging, waaronder de voorzitter, gearresteerd na protest tegen de inval in Syrië onder de leuze "Nee aan oorlog, vrede nu". Dertien anderen werden opgepakt omdat ze de dokters steunden.

De arrestaties doen opnieuw vragen rijzen over de vrijheid van meningsuiting in Turkije. Sinds de mislukte staatsgreep van 2016 zijn al tienduizenden burgers, journalisten en intellectuelen opgepakt, opgesloten of ontslagen. In de Turkse pers is vandaag nog maar weinig kritiek op het regime te lezen.