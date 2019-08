Al bijna 350.000 handtekeningen om straat van Trump Tower naar Obama te vernoemen FVI

16 augustus 2019

17u02

Bron: Belga 1 Al bijna 350.000 mensen hebben een petitie getekend om het stuk van Fifth Avenue tussen 56th en 57th Street te herdopen tot President Barack H. Obama Avenue. Opvallend detail: op dat stuk van Fifth Avenue bevindt zich ook Trump Tower, aldus de Amerikaanse media.

De online petitie staat op het linkse platform moveon.org. Het is doel is om 350.000 handtekeningen te verzamen. Vrijdag rond 16.30 uur Belgische tijd stond de teller al op 343.834.

Naast de naamsverandering vragen de initiatiefnemers ook dat alle adressen op het stuk straat aangepast worden. Trump Tower zou dan als nieuw adres 725 President Barack H. Obama Avenue krijgen.

Als argument voor de aanpassing worden de verwezenlijkingen van Obama aangehaald, "waaronder het redden van onze natie van de economische crisis, het uitzitten van twee termijnen in het Witte Huis zonder in schandalen verwikkeld te geraken en het uitschakelen van Osama bin Laden". In Los Angeles is onlangs ook een stuk van een straat naar Obama genoemd, klinkt het nog. Van Trump Tower is er op de website geen sprake, maar het is wel duidelijk dat het geen toeval is dat de wolkenkrabber zich op dat stuk straat bevindt.

Initiatiefneemster Elizabeth Rowin verklaarde aan Newsweek dat de petitie in de herfst als grap het levenslicht zag. "Ik zag een comedian een mop maken over hoe kwaad het Trump zou maken als de straat naar Obama vernoemd zou worden, en ik dacht: 'waarom niet?'", aldus de vrouw.

De petitie zal wel overgemaakt worden aan de burgemeester van New York Bill de Blasio, al beantwoordt de aanvraag al niet aan een van de criteria om een straat in New York naar iemand te vernoemen. Zo moet een persoon minstens twee jaar dood zijn voor er een straat naar hem kan worden vernoemd.

Een woordvoerder van de Blasio liet weten "steeds blij te zijn als New Yorkers creatieve uitlaatkleppen vinden om verzet te plegen". De vraag zal dan ook worden overgemaakt aan de gemeenteraad, die een beslissing moet nemen. Corey Johnson, de woordvoerder van de New Yorkse gemeenteraad, liet al weten dat hij denkt dat er betere manieren zijn om Obama te eren "dan te lachen met de slechtste president uit mijn leven".