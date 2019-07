Al bijna 200 doden door moessonregen in Zuid-Azië IB

17 juli 2019

00u59

Bron: Belga 0 Het regenseizoen heeft in Zuid-Azië nu al aan bijna 200 mensen het leven gekost. Dat blijkt vandaag uit een nieuwe balans van de autoriteiten van de getroffen landen.

In Bangladesh, waar bijna een derde van het grondgebied blank staat en minstens 14 grote waterwegen uit hun oevers zijn getreden, kwamen in totaal 44 mensen om. Nepal telde inmiddels al minstens 78 doden en in India kostte de moessonregen het leven aan meer dan 50 personen. In het Pakistaanse Kasjmir staat de teller voorlopig op 23 dodelijke slachtoffers.

De Verenigde Naties verklaarden maandag dat ze paraat staan om samen met de autoriteiten van de getroffen landen een adequaat antwoord te bieden op de humanitaire noden, die zijn ontstaan als gevolg van het noodweer.