Al bijna 2.700 nieuwe Britse Belgen in 2,5 jaar tijd

06 maart 2019

05u13

Bron: Belga 0 Sinds het brexitreferendum in juni 2016 hebben al bijna 2.700 Britten de Belgische nationaliteit aangevraagd en gekregen. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken. Gemiddeld waren dat er bijna 90 per maand. Ter vergelij king: in de zes jaar voor de brexit werden gemiddeld 8,8 Britten per maand Belg.

Hoewel de rechten van Europese burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britten op het continent normaal gezien gewaarborgd blijven, veroorzaakt de onzekerheid van de nakende brexit toch heel wat ongerustheid. Veel Britten spelen daarom op veilig en vragen de nationaliteit aan van de lidstaat waar ze verblijven.

Sinds juli 2016 - het brexitreferendum werd op 23 juni gehouden - tot december 2018 hebben al 2.689 Britten de Belgische nationaliteit gekregen. Dat zijn er gemiddeld 89,6 per maand. In de jaren voor het referendum, sinds januari 2010, waren dat er ruim 10 keer minder. In heel 2018 kregen precies 1.000 Britten de Belgische nationaliteit, ofwel 83,3 per maand. In 2017 waren het er 1.306, goed voor bijna 109 per maand.



Over de Britten die de Belgische nationaliteit al hebben aangevraagd, maar van wie de procedure nog loopt, houdt de FOD Binnenlandse Zaken geen cijfers bij.

Om Belg te worden moeten de Britten een aanvraag indienen in de gemeente waar ze wonen, en bewijzen dat ze al vijf jaar wettelijk in ons land verblijven. Ze moeten ook hun 'maatschappelijke integratie' kunnen aantonen, in de praktijk vooral via hun job, maar een inburgeringscursus behoort ook tot de mogelijkheden. De Britten die Belg worden, behouden ook de Britse nationaliteit.