Al-Baghdadi kreeg net als Osama bin Laden zeemansgraf

28 oktober 2019

19u50

Bron: Belga, ANP 2 De Verenigde Staten willen ondanks een gereduceerde troepenmacht in Syrië, onverbiddelijk doorzetten met de strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) na de dood van IS-leider, Aboe Bakr al-Baghdadi. "Onze missie in Syrië is vandaag dezelfde als aan het begin van onze operaties in 2014: de permanente nederlaag van IS mogelijk maken", zei minister van Defensie Mark Esper op een persconferentie in het Pentagon. De IS-leider heeft een zeemansgraf gekregen.

Volgens Esper betekent de dood van al-Baghdadi een "vernietigende klap" voor IS, maar hij benadrukte dat het de wereld niet zal bevrijden van terrorisme of dat het een einde maakt aan het conflict in Syrië. Het is vooral een waarschuwing voor terroristen die denken zich te kunnen verschuilen, aldus Esper.



Daarnaast zal een deel van de Amerikaanse troepen in Syrië blijven, maar een ander deel wordt naar huis gestuurd. "Degenen die blijven zullen doorgaan met het uitvoeren van antiterroristische operaties terwijl ze in nauw contact staan met de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die samen met ons hebben gevochten", aldus Esper.

Zeemansgraf

Milley zei ook nog dat er in de komende dagen foto's en video's van al-Baghdadi's laatste momenten worden vrijgegeven. De IS-leider heeft een zeemansgraf gekregen. Dat zei een hoge ambtenaar van het Pentagon op voorwaarde van anonimiteit aan het Franse persbureau AFP. “Het wegwerken van zijn stoffelijke resten is compleet afgerond en is op geëigende wijze gedaan”, aldus Milley eerder op de dag. De korte plechtigheid ging gepaard met de islamitische religieuze riten.



De begrafenis doet denken aan die van Osama bin Laden, leider van al-Qaida, nadat hij bij een speciale operatie in 2011 in Pakistan werd gedood. Een graf op zee moet voorkomen dat er een bedevaartsoord voor volgelingen van de terroristenleiders ontstaat.

De Amerikaanse president Donald Trump maakte gisteren bekend dat al-Baghdadi niet meer in leven is. Hij bracht zichzelf met een explosief vest in de nacht van zaterdag op zondag om het leven bij een militaire operatie van de Amerikaanse Special Forces in het noordwesten van Syrië. Volgens Trump zou hij daarbij “jammeren” en “wenen”. Gevraagd naar die opmerkingen moest Milley toegeven dat hij niet wist waar Trump die informatie vandaan haalde, zo schrijft de Amerikaanse omroep CNN.

Hond lichtgewond

Bij de aanval werden ook honden ingezet. Een van hen raakte “lichtgewond”, aldus Milley. Het geslacht en de identiteit van het dier worden nog beschermd omdat ze zich nog steeds in het operatiekwartier bevinden, aldus Milley, die zei dat het dier “ongelooflijke diensten” heeft geleverd.



President Trump deelde in de loop van de avond echter een foto van de heldhaftige viervoeter. “We hebben een afbeelding van de prachtige hond die geweldig werk heeft verricht bij het veroveren en doden van de leider van ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi!”, twitterde de president.



We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

