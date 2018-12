Al acht gele hesjes veroordeeld door snelrecht in Frankrijk: tot één jaar celstraf kg

04 december 2018

14u48

Bron: Belga 0 Acht “gele hesjes" krijgen straffen van drie maanden tot een jaar effectief voor rellen in de prefectuur van Hautes-Pyrénées en gewelddadige brandstichting aan de péage in Narbonne. Dat hebben de rechtbanken in Tarbes en Narbonne vandaag beslist.

Via snelrecht heeft de rechtbank van Tarbes twee mensen tot acht maanden en twaalf maanden effectief veroordeeld wegens geweld. Vier anderen moeten drie maand en twee tot zes maand effectief de gevangenis in. De veroordeelden mogen ook twee jaar geen wapen dragen en even zo lang niet deelnemen aan betogingen.



In Narbonne legde een rechter twee "gele hesjes" vier maanden cel op.