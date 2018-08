Al 75 eboladoden in oosten van Congo kv

28 augustus 2018

03u00

Bron: Belga 1 De balans van de nieuwe ebola-epidemie die op 1 augustus in de Congolese provincie Noord-Kivu werd uitgeroepen, is opgelopen tot 75 doden. Dat meldt het ministerie van Gezondheid vandaag. Daarvan zijn al 47 doden bevestigde ebola-gevallen, de overige 28 zijn waarschijnlijk te wijten aan het virus.

"In totaal zijn nu al 111 gevallen van hemorragische koorts gemeld in de regio", zegt het ministerie. Het laatste geval werd op 26 augustus geregistreerd. "Sinds 8 augustus 2018 zijn 4.130 personen gevaccineerd." Daarnaast worden 2.445 mensen opgevolgd omdat ze mogelijk in contact zijn gekomen met ebola.

Het is al de tiende keer dat Congo te maken krijgt met het virus. De nieuwe uitbraak in Noord-Kivu kwam er slechts enkele dagen nadat de regering had laten weten dat een andere ebola-uitbraak, in het noordwesten van het land, onder controle was. Daarbij vielen in totaal 33 doden.

Ebola is een hoogst besmettelijke koortsaandoening die leidt tot massale interne bloedingen, vaak met de dood als gevolg.