Al 74 doden na zware bosbranden in Griekenland, ook Belgen op de vlucht: "Alles is hier weggebrand" "Branden aangestoken om huizen te kunnen plunderen?"

24 juli 2018

09u18

Bron: Eigen berichtgeving, Reuters, The Guardian, ANP, VTM NIEUWS, Belga 919 Bij de zware bosbranden ten westen en oosten van de Griekse hoofdstad Athene zijn nu al minstens 74 doden geteld. Er vielen ook meer dan 150 gewonden. Volgens Griekse media worden in dorpen ten oosten van Athene nog steeds verkoolde lichamen gevonden. In de wijde omtrek van de hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Ook Belgische toeristen moesten gisteren op de vlucht slaan voor de natuurbranden. " Alles is weggebrand en dat is toch echt een indrukwekkend beeld." De oorzaak van de vuurhaarden is nog onbekend, maar de autoriteiten zouden niet uitsluiten dat de branden werden aangestoken om daarna verlaten huizen te plunderen, meldt persbureau AFP.

"Alles is weggebrand"

Angelo Müllenberg uit Beveren is een van de vele Belgen die op vakantie is in Griekenland. Hij verblijft er samen met zijn vrouw Cynthia, hun twee kinderen Amélie en Andreas en nichtje Eleftheria. "We hebben een huisje op zo’n 40 kilometer van Athene", getuigt Angelo die Griekse roots heeft. "Gisterennamiddag zagen we voor het eerst de bosbranden. Het was toen 38 graden en stond er een strakke wind. De schrik groeide wel, want de branden kwamen onze richting uit, maar in de late namiddag is de wind toch gedraaid, zodat we wel veilig zitten."

Het dorpje Rafina, ten oosten van Athene, is zwaar getroffen. Angelo reed vanochtend langs de plaats. "Alles is weggebrand en dat is toch echt een indrukwekkend beeld." Elk jaar trekt Angelo met zijn gezin naar Griekenland. "Bosbranden komen wel vaker voor, maar meestal beperkt zich dat tot de bergen tussen dorpen. Nu zijn de branden ook tot in de dorpen geraakt en daarom zijn er ook zoveel slachtoffers."

Vandaag is het weerbeeld veranderd. "Het is nu tien graden kouder en de wind is gaan liggen. Ik denk dat alles beter onder controle is."

Belgisch gezin op de vlucht

Een ander Belgisch gezin moest gisteren vluchten uit hun hotel in de populaire kustplaats Mati, gelegen naast Rafini, op minder dan 25 kilometer van Athene. Peter Degheldere is met zijn vrouw en twee kinderen op vakantie in Griekenland. "We zitten met een paar honderd mensen vast in de haven en weten niet hoe we geëvacueerd gaan worden", getuigde de Vlaming aan VTM NIEUWS.

"Er woedde een bosbrand over de heuvel. Er was al wat rookontwikkeling, maar ineens kwam het wel heel dichtbij", aldus Peter. Ze vluchtten daarop uit het hotel naar de haven vlak bij zijn hotel, waar hij gisterenavond nog met een honderdtal andere toeristen vastzat. "Het ging om een verplichte evacuatie uit het hotel, we kunnen sowieso nu niet terug", vertelde hij nog.

Iedereen van zijn gezin verkeert in goede gezondheid, al was het toch wel spannend. "Natuurlijk was er wat shock bij de kinderen, maar er zijn zeker geen gewonden bij ons. Er was heel veel rook, en we moesten met de hand voor het gezicht vluchten, maar dat is nu al een beetje beter."

"We voelden de hitte op onze rug"

Een tweede gezin, uit West-Vlaanderen, moest vanuit het hotel de bosbranden ontvluchten. “Even dachten dat we in het water moesten vluchten, want het kwam echt heel dichtbij”, vertelt Isabel Pollet aan VTM NIEUWS.

“Plots viel de elektriciteit uit in het hotel en werd er geroepen in de gang dat we geen lift meer mochten gebruiken en dat we moesten gaan lopen”, legt de vrouw uit. “En dat hebben we ook gedaan. Achter ons hotel was er gelukkig een kleine haven waar een paar bootjes lagen.”

Het gezin, met twee zonen van 9 en 14, kon niks anders doen dan wachten. Zo hebben ze zes uur lang in het haventje gewacht tot het gevaar was geweken. Intussen kwamen de vlammen steeds dichterbij.

“We hebben eigenlijk vooral de hele tijd handdoeken in het water gestoken om ons gezicht en onze mond fris te houden”, gaat ze verder. “We zijn vooral bezig geweest om onze kinderen te kalmeren en rustig te houden en deden er alles aan om samen te kunnen blijven.”

“Even hebben we gedacht dat we in het water zouden moeten gaan zitten, want het kwam echt heel dichtbij, we voelden de hitte op onze rug. Maar dat was gelukkig niet nodig.”

Doden en gewonden

Op verschillende plaatsen ten oosten van Athene hebben hulpverleners verkoolde lichamen gevonden. Verslaggevers van televisiezender Skai vertelden in een huis de lichamen van twee vrouwen en kinderen te hebben aangetroffen. "De vrouwen hadden de kinderen in vertwijfeling omarmd om ze tegen de vlammen te beschermen", zei een van hen.

En het dodental blijft oplopen. Vanochtend maakte de publieke omroep ERT gewag van 24 slachtoffers, maar dat cijfer steeg naar 50 nadat in de buurt van Rafina, op minder dan 25 kilometer ten oosten van de Griekse hoofdstad, 26 nieuwe lichamen van kinderen en volwassenen werden gevonden in een veld. Skai TV spreekt nu over 60 doden. De Griekse tv-zender vernam de cijfers van een bron bij de autoriteiten.

Een van de jongste slachtoffers is naar verluidt een baby van zes maanden oud. Rookintoxicatie zou het kind fataal zijn geworden, berichten Griekse media. Verschillende mensen kwamen om nadat ze met hun wagen vast kwamen te zitten in een file terwijl ze voor het vuur op de vlucht waren, meldt Daily Mail.

Bij de hevige branden vielen ook meer dan 150 gewonden. Volgens regeringswoordvoerder Dimitris Tzanakopoulos zijn zeker 11 personen er ernstig aan toe, terwijl 16 van de gewonden kinderen zijn, zo zei hij vanochtend op de Griekse tv.

De oorzaak van de branden is nog onbekend, maar de Griekse premier Alexis Tsipras suggereerde al dat sommige vuurhaarden door brandstichters zijn gestart. Volgens regeringswoordvoerder Tzanakopoulos ontstonden op hetzelfde moment vijftien branden in drie verschillende gebieden, wat de vermoedens van kwaad opzet versterkt. Griekse autoriteiten zouden niet uitsluiten dat brandstichters het vuur hebben aangestoken om daarna verlaten huizen te kunnen plunderen, zo vernam persagentschap AFP volgens de BBC.

Verkoolde lichamen

De meeste slachtoffers vielen in Rafina en in het nabijgelegen Mati, twee kustplaatsen ten oosten van de Griekse hoofdstad. Ooggetuigen vertelden aan persbureau Reuters dat zij in Mati verkoolde lichamen hadden gevonden van mensen die tevergeefs hadden geprobeerd voor het vuur te vluchten. Het dorpje is grotendeels verwoest.

Vakantieparadijs

De kust ten oosten en westen van Athene is een populair vakantiegebied. Of er buitenlandse toeristen onder de slachtoffers zijn, is nog niet bekend.

OPROEP: Bent u vannacht moeten vluchten uit uw vakantieverblijf in de buurt van Mati of Rafina? Laat het ons weten via redactie@hln.be.

Dennenbomen

Een grote natuurbrand in de buurt van de populaire Griekse toeristenplaats Kineta veroorzaakt dan weer overlast tot in de hoofdstad, zo'n 40 kilometer oostelijker. Door de sterke wind hangen rookwolken boven Athene die de zon verduisteren. Foto's tonen de beroemde oude tempel het Parthenon met een donkere, goudgele lucht op de achtergrond.

De brand bij Kineta woedt in een gebied met dennenbomen. Met blusvliegtuigen en tientallen bluswagens proberen spuitgasten de brand onder controle te brengen.

Blusvliegtuigen en -helikopters

Een andere bosbrand woedt bij de kust en de gemeente Penteli, nog geen twintig kilometer ten noordoosten van het centrum van Athene.

De noodtoestand is afgekondigd voor de regio’s Oost- en West-Attica, het schiereiland met bijna vier miljoen inwoners. Gouverneur Rena Dourou heeft bussen, watertrucks en ander materieel naar de regio's gestuurd om het vuur te bestrijden. Gisterenmiddag zijn ook legereenheden ingezet om te helpen.

We hopen de branden vandaag te blussen Griekse brandweerman

In de loop van de nacht kreeg de brandweer de meeste branden onder controle, nadat de hevige wind was gaan liggen. Blusvliegtuigen en -helikopters worden nu ingezet om de laatste brandhaarden te doven. "We hopen de branden vandaag te blussen", vertelde een Griekse brandweerman op de televisie.

"Slechtste scenario"

Veel bewoners en toeristen in de regio zijn op de vlucht geslagen vanwege het dreigende vuur. Volgens de openbare omroep hebben vissers, de kustwacht en omwonenden met boten meer dan 700 mensen gered die uit schrik van de vlammen hun toevlucht zochten aan de zee. Duizenden mensen brachten de nacht door in de openlucht, in hun auto of in sporthallen.

De chef van de burgerbescherming spreekt van het "slechtste scenario". Door de rook is onder meer een snelweg tussen Athene en Korinthe, een van de drukste in het gebied, afgesloten. Het treinverkeer raakte ontregeld. Ook ten noorden van de Griekse hoofdstad maakten brandweerlieden op verschillende plaatsen overuren.

Volgens een lokale burgemeester zijn in zijn gemeente zeker honderd huizen in vlammen opgegaan en nog veel meer auto's.

Tsipras vraagt om Europese hulp

De eerste minister brak een werkbezoek aan Bosnië en Herzegovina vroegtijdig af om in Athene de situatie ter plaatse te volgen. Tsipras heeft hulp gevraagd aan de Europese Unie. "We hebben te maken met iets compleet asymmetrisch", zei hij.

Volgens de Griekse regeringsleider zijn op dit moment ongeveer 600 brandweerlieden gemobiliseerd. Hij beval ook de brandweerdepartementen en hulpdiensten van aangrenzende regio's om steun te bieden. Ook Spanje en Cyprus hebben al hun hulp aan aangeboden. Ze sturen respectievelijk blusvliegtuigen en zestig brandweermannen. Griekenland heeft aan de VS drones gevraagd om "verdachte activiteiten op te sporen en te observeren", meldt de Britse nieuwssite Daily Mail.

Natuurbranden zijn in Griekenland niet uitzonderlijk. Een relatief droge winter heeft echter voor extra brandgevaar gezorgd. In 2007 teisterden vuurzeeën nog het zuiden van het land, met tientallen doden tot gevolg.