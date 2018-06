Al 74 doden na bootongeval voor kust van Tunesië TTR

Bron: Belga 3 De Tunesische marine heeft vandaag opnieuw lichamen opgevist van de vluchtelingen die omkwamen bij het bootongeval voor de kust van Tunesië. Dat brengt de totale balans op al zeker 74 doden, vooral Tunesiërs. Dat meldt het Tunesische ministerie van Binnenlandse Zaken. Er wordt nog altijd verder gezocht.

Volgens overlevers van de ramp waren zeker 180 mensen aan boord van de boot, die in de nacht van zaterdag op zondag schipbreuk leed voor de eilandengroep Kerkannah. Na de schipbreuk, een van de zwaarste sinds begin dit jaar, werden 68 mensen gered. Ngo's zeggen te vrezen voor meer dan 100 doden.

Intussen werden tien verantwoordelijken van de nationale veiligheid en de gendermarie in Sfax en Kerkennah ontslagen door de minister van Binnenlandse Zaken. Die werd kort daarop zelf ontslagen.

Brand

Betogers staken een politiecommissariaat in Beni Khedache, het zuiden van het land, in brand. Dat meldde de staatsradio. Vier mensen uit het dorp kwamen om bij de brand, werd vandaag duidelijk. Enkele betogers stichtten ook brand in het stadhuis. Niemand raakte gewond.

Sinds begin dit jaar hebben bijna 6.000 vluchtelingen geprobeerd de oversteek te wagen van Tunesië naar Europa. In buurland Libië zijn de controles opgevoerd, waardoor vluchtelingen vaker in Tunesië terechtkomen.