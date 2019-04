Al 70 doden na 14 dagen van overstromingen in Iran kv

06 april 2019

Bron: Belga 0 De balans van de zware overstromingen die Iran al ruim veertien dagen teisteren, is opgelopen tot zeventig doden. Dat meldt het officiële nieuwsagentschap IRNA.

"De overstromingen hebben ook 791 gewonden geëist, waarvan er 45 nog in het ziekenhuis liggen", zegt Pirhossein Koolivand, het hoofd van de noodhulpdiensten (EMS). Fars, de provincie in het zuidwesten van het land, is het ergst getroffen. Daar kwamen 23 personen om.

Het noodweer teistert Iran al negentien dagen. Een eerste reeks overstromingen trof het noordoosten van het land op 19 maart. Een tweede reeks hield huis in het westen en zuidwesten van het land op 25 maart, en eiste in totaal 45 doden in het hele land.



Een derde reeks kwam op 1 april op gang. Stortregens deden toen opnieuw het westen en zuidwesten van het land overstromen. De Iraanse regering zegt dat de overstromingen ongeveer 12.000 kilometer wegen beschadigd hebben, ruim een derde van het wegennet in het land.