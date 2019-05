Al 7 kandidaten binnen Conservatieve partij willen Theresa May opvolgen kv

26 mei 2019

02u31

Bron: ANP, Belga 0 Binnen de Conservatieve partij zijn er nu al zeven kandidaten om Theresa May op te volgen als Brits premier. Dominic Raab, voormalig brexitminister, en Andrea Leadsom, voormalig leider van het Lagerhuis en ex-minister van Milieu, zijn de laatsten om het rijtje te vervoegen.

Raab en Leadsom zijn prominente brexiteers die uit onvrede over het brexitbeleid van May uit de regering zijn gestapt. Raab nam in november ontslag als brexit-minister uit protest tegen het principeakkoord met de EU. Hij was pas enkele maanden in functie.



Raab zei tegenover de Mail on Sunday dat het Verenigd Koninkrijk “ten laatste” op 31 oktober de Europese Unie moet verlaten. “Ik geef er de voorkeur aan dat we de EU verlaten met een akkoord”, aldus Raab.



Leadsom was tot woensdag de Leader of the House of Commons, die de regering vertegenwoordigt in het Lagerhuis en ook in het kabinet zit. Ze verklaarde dat ze het brexitakkoord van May niet in het parlement kon aankondigen omdat ze er niet in gelooft. Ze zou haar steun kunnen verlenen aan een ‘no-deal’ brexit indien nodig. Om “in onderhandelingen succes te boeken, moet je bereid zijn om de deur achter je toe te slaan”, zei ze tegenover de Sunday Times.

In totaal hebben zeven politici verklaard dat ze een gooi willen doen naar het leiderschap van de partij. De vijf kandidaten die zich zaterdag meldden, zijn buitenlandminister Jeremy Hunt, staatssecretaris voor Internationale Ontwikkeling Rory Stewart, minister van Gezondheid Matt Hancock, voormalig buitenlandminister Boris Johnson en voormalig minister voor Werk en Pensioenen Esther McVey.

Elk hebben ze hun idee over de manier waarop het Verenigd Koninkrijk de EU moet verlaten.