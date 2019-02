Al 7 doden en 28 gewonden bij zware brand in Parijs Redactie/IB/JV

05 februari 2019

05u22

Bron: Le Monde, ANP, AD, AFP 2 Door een brand in een appartementencomplex in Parijs zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. Nog eens 28 anderen raakten gewond, van wie één in kritieke toestand verkeert. Dat meldt de brandweer. Onder de gewonden zijn ook drie brandweerlieden.

“Het dodental kan nog stijgen, omdat het vuur nog altijd woedt op de zevende en achtste verdieping”, aldus een woordvoerder van de brandweer.

De brand brak rond 1 uur 's nachts door nog een onbekende oorzaak uit in het acht verdiepingen tellende gebouw. Het pand en een aantal aangrenzende gebouwen aan Rue Erlanger in het 16de arrondissement in het zuidwesten van Parijs zijn ontruimd. Sommige bewoners moesten van het dak worden gered.

Zo'n tweehonderd brandweerlieden zijn aanwezig om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Énorme incendie dans le 16e arrondissement à côté de la rue d’Auteuil ... des gens sont sur le toit de l’immeuble qui est totalement en flammes ! Sauvez ces gens @PompiersParis pic.twitter.com/xynJ3lBNjo Chevallier Laetitia(@ LaetChevallier) link