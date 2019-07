Al 66 lichamen geborgen na schipbreuk voor Libische kust LH

27 juli 2019

15u54

Na de schipbreuk van donderdag voor de Libische kust zijn al 66 lichamen geborgen. Dat meldt een bron binnen het Rode Kruis. Gevreesd wordt dat er nog veel meer doden zijn gevallen.

De houten boot vervoerde 360 migranten toen hij donderdag zonk voor de kust van al-Khums, ten oosten Tripoli, aldus Osama al-Fadheli van het Rode Kruis op basis van informatie van overlevenden. De autoriteiten gaan ervan uit dat de boot door het grote aantal opvarenden in twee is gebroken op zee.



Een 160-tal migranten kon gered worden, de rest van de inzittenden is nog vermist. Al-Fadheli verwacht dan ook dat de dodentol nog oploopt. Donderdag zei de Libische kustwacht nog dat ongeveer 250 mensen op het schip zaten.



Volgens het VN-vluchtelingenagentschap is de schipbreuk de grootste sinds het begin van het jaar. Er zijn dit jaar al 426 migranten gestorven in het centrale Middellandse Zeegebied, aldus de Internationale Organisatie voor Migratie.