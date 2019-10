Al 66 doden na passage tyfoon Hagibis in Japan jv

15 oktober 2019

07u43

Bron: dpa 0 In Japan is het aantal dodelijke slachtoffers van de tyfoon Hagibis verder opgelopen tot 66. Er worden ook nog altijd 15 mensen vermist. Dat heeft de Japanse openbare omroep NHK vandaag (plaatselijke tijd) gemeld. Meer dan 210 personen liepen verwondingen op.

Tyfoon Hagibis kwam zaterdagavond aan land en ging gepaard met rukwinden tot 200 km/uur en stortregens. Het natuurgeweld trok een spoor van vernieling door Japan en trof 36 van de 47 prefecturen. De passage van Hagibis leidde ook tot aardverschuivingen en overstromingen. Duizenden woningen staan onder water en honderden andere huizen liepen schade op.

Meer dan de helft van de dodelijke slachtoffers viel in de noordoostelijke provincies Miyagi en Fukushima, die in 2011 al zwaar getroffen werden door een aardbeving en een tsunami. In de regio moeten duizenden mensen nu opnieuw hun toevlucht zoeken tot een noodonderkomen.

Over heel Japan bleven dinsdag voorts zo'n 235 scholen gesloten en ongeveer 34.000 huishoudens zitten nog altijd zonder stroom. Ook de watertoevoer is in heel wat woningen onderbroken.