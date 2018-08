Al 61 doden door ebola-epidemie in Congo TTR

23 augustus 2018

14u10

Bron: Belga 0 De ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo heeft nu al 61 doden gemaakt. Dat maakt het Congolese ministerie van Gezondheid vandaag bekend. De autoriteiten experimenteren intussen met vier nieuwe behandelingen.

Volgens de jongste balans van het ministerie zijn er 34 ebola-overlijdens bevestigd in het labo, nog eens 27 andere gevallen zijn "waarschijnlijk" te wijten aan het virus. De ziekte is sinds de epidemie op 1 augustus in de provincie Noord-Kivu is uitgebroken 103 keer vastgesteld. In 76 gevallen is dat bevestigd in het labo, in het geval van 27 andere zieken is dat opnieuw waarschijnlijk.



De autoriteiten gaan intussen met vier nieuwe experimentele behandelingen aan de slag om de ziekte te bestrijden. Het gaat om 'ZMapp', 'Remdesivir', 'Favipiravir' en 'Regn3450 - 3471 - 3479'. Tot nog toe werd enkel 'mAb114' gebruikt. Bedoeling is om de bevolking te vaccineren tegen zo veel mogelijk varianten op het virus.

De ambassadeur van de EU in Congo, Bart Ourvry, en vertegenwoordigers van de Belgische ambassade en de VN hebben gisteren Beni bezocht, het epicentrum van de epidemie. De Congolese regering besloot intussen om het budget voor de bestrijding van de ziekte op te drijven tot 43 miljoen dollar.



Sinds 1976 heeft Congo tien ebola-epidemies gekend. Het is wel de eerste keer dat het virus woedt in een dichtbevolkt conflictgebied, waar de bevolking erg mobiel is.