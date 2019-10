Al 56 doden na passage tyfoon Hagibis in Japan, vrees voor nieuwe aardverschuivingen en overstromingen ADN

14 oktober 2019

14u35

Bron: Belga 0 Het aantal dodelijke slachtoffers van de tyfoon in Japan is al opgelopen tot 56, en er zijn nog 15 mensen vermist. Dat meldt de Japanse openbare omroep NHK maandagavond (plaatselijke tijd). "De reddingswerkers werken dag en nacht om de vermisten te vinden en te proberen redden", aldus de Japanse premier Shinzo Abe.

Gisterenavond zijn 110.000 reddingswerkers ingezet om mensen te redden die vastzaten door de vele overstromingen. Intussen dreigen nieuwe regenbuien in het centrum en oosten van het land. De meteorologische diensten waarschuwen voor nieuwe aardverschuivingen en overstromingen.

Tyfoon Hagibis (Filipijns voor 'snel') kwam zaterdagavond aan land, en bracht rukwinden tot 200 km/uur mee en stortregens die 36 van de 47 prefecturen van het land trof. De passage van Hagibis leidde ook tot aardverschuivingen en overstromingen. Japanse media melden dat zeker 142 rivieren, vooral in het noorden en oosten van het land, buiten hun oevers getreden zijn.



Vooral de centraal gelegen prefectuur Nagano is zwaar getroffen. Daar is een dijk gebroken, waardoor de rivier Chikuma overstroomd is en een woonwijk tot twee verdiepingen hoog onder water staat.

Zowat 75.000 gezinnen zitten nog altijd zonder elektriciteit, en ruim 120.000 hebben geen drinkbaar water. Nog volgens de laatste balans zijn er zeker 200 mensen gewond geraakt, meldt NHK.

Een lokale verantwoordelijke vreest dat de nieuwe regen een impact zal hebben op de zoek- en reddingswerken.