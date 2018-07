Al 54 hittedoden in Canada jv

07 juli 2018

09u44

Bron: anp/dpa 0 De hittegolf die de Canadese provincie Quebec al een paar dagen teistert, heeft al zeker 54 mensen het leven gekost. Het tv-station CBC telde alleen al in de stad Montreal tot gisteren (lokale tijd) 28 doden, verwijzend naar de gezondheidsautoriteiten.

De meeste slachtoffers waren ouder dan 65 jaar en chronisch ziek of leden aan andere aandoeningen. De temperatuur in Oost-Canada is sinds woensdag gestegen tot meer dan 34 graden. Dat is ongeveer tien graden hoger dan de gemiddelde maximumtemperatuur begin juli. In het weekend daalt de temperatuur weer en is de hittegolf voorbij.