Al 53 doden geteld na brand in Russisch shoppingcenter, mogelijk 41 kinderen omgekomen

26 maart 2018

08u02

Bron: BBC, Belga 0 Bij een hevige brand in een shoppingcenter gisteren in de Russische stad Kemerovo, in Siberië, zijn al zeker 53 doden gevallen. Onder de dodelijke slachtoffers zouden 41 kinderen zijn. Er zijn drie mensen opgepakt, waaronder de directeur van het winkelcentrum. Dat meldt het Russische persbureau Tass vandaag op basis van bronnen bij de politie.

De brand is gisterennamiddag ontstaan op de vierde verdieping van het gebouw, waar zich een entertainmentcomplex en cinema's bevinden. Uit het brandende winkelcentrum konden 23 mensen door de brandweer gered worden. Ruim honderd anderen werden geëvacueerd. Er raakten ook zeker 48 mensen gewond, 12 onder hen liggen nog in het ziekenhuis. Verschillende mensen zijn uit ramen gesprongen om te ontsnappen aan het vuur.

Onder de 53 doden zijn tientallen kinderen. Mogelijk gaat het zelfs om 41 omgekomen kinderen. Zij bevonden zich op het moment van de brand in een speelhoek. De lichamen van de slachtoffers worden op dit moment geïdentificeerd. Er wordt gevreesd dat het dodentol nog zal oplopen, want er zijn nog steeds zeker 11 mensen vermist.

Meer dan 500 manschappen werden ingezet om het vuur te bestrijden. De brandweer had meerdere uren nodig om de brand onder controle te krijgen.Tweehonderd mensen zijn geëvacueerd uit het gebouw.

Defecte kabel mogelijk de oorzaak

De brand legde een oppervlakte van 1.600 vierkante meter in as. De precieze oorzaak van de brand is nog niet gekend, maar de onderzoekers gaan uit van een defecte kabel. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart.

Drie mensen zijn ondertussen gearresteerd. De directeur van het winkelcentrum zou een van de gearresteerden zijn. Volgens getuigen heeft het brandalarm niet gewerkt. Er zijn aanwijzingen dat de nooduitgangen en toegangsdeuren van de bioscoop waren afgesloten.

Russisch president Vladimir Poetin uitte zijn medeleven met de slachtoffers en hun nabestaanden. Hij heeft speciaal uitgeruste manschappen vanuit Moskou naar Kemerovo gestuurd. De industriestad ligt in het Siberische Koezbassgebied en telt ruim 500.000 inwoners. Kemerovo ligt ongeveer 3.600 kilometer ten oosten van Moskou in een gebied waar kolen worden gewonnen.

Het winkelcentrum werd in 2013 gebouwd.