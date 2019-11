Al 52 doden door aardverschuivingen en overstromingen in Kenia ADN

25 november 2019

10u57

Bron: Belga 0 De hevige regens en aardverschuivingen die het westen van Kenia sinds vrijdag teisteren, hebben nu al tot 52 doden geleid. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die de gouverneur van West-Pokot County vandaag heeft bekendgemaakt.

Volgens gouverneur John Lonyangapuo zijn er ook bruggen weggespoeld, waardoor de hulpdiensten sommige gebieden moeilijk kunnen bereiken. Minister van Binnenlandse Zaken Fred Matiang'i kondigde zaterdag de inzet van leger- en politiehelikopters aan om de hulpverlening te vergemakkelijken.

Kenia is niet het enige land dat getroffen werd door de overstromingen. In het naburige Tanzania zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag minstens tien mensen verdronken, omdat ze meegesleurd werden door een overstroomde rivier. De zware regens hebben sinds oktober ook tienduizenden mensen ontheemd in Somalië, hele steden blank gezet in Zuid-Soedan en aan verschillende mensen in Ethiopië het leven gekost.