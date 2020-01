Al 500 miljoen dieren dood door bosbranden Australië Bob van Huet

01 januari 2020

12u32

Bron: AD 338 Bijna 500 miljoen dieren zijn al omgekomen in Australië sinds het begin van de grote bosbranden in september. Een onvoorstelbaar aantal. De meeste verkoolde resten zullen nooit worden teruggevonden, zeggen experts.

Volgens onderzoekers van de Universiteit van Sydney zijn tot nu toe liefst 480 miljoen zoogdieren, vogels en reptielen direct of indirect omgekomen door de aanhoudende branden. Dieren die het vuur niet voor kunnen blijven zijn massaal gedecimeerd. Behalve dat trage dieren zijn ingesloten door de vuren zijn er ook nog eens vele miljoenen omgekomen door de aanhoudende droogte. Voedsel is schaars en veel dieren zijn aan het einde van hun krachten, aldus ecologen.

Alleen al in de Blue Mountains, een natuurgebied ten westen van Sydney dat zijn naam dankt aan de blauwe gloed van de eucalyptusbossen, is de helft van het natuurpark in vlammen opgegaan. Dit gebied is de thuis van 400 soorten dieren, waaronder zeer zeldzame reptielen als een 20 centimeter lange waterhagedis. Ook de recent ontdekte ‘wollemi pine’, een soort prehistorische den met verwantschap aan planten die tot 90 miljoen jaar geleden bestonden, werd vernietigd door de vlammen.

As

Een woordvoerder van de Koninklijke Botanische Tuinen van Sydney vreest dat sinds september misschien wel dertig plantensoorten en zeldzame dieren als definitief verloren moeten worden beschouwd. Vaker voorkomende maar zeldzame soorten waarover men zich nu grote zorgen maakt zijn onder andere de bruine fluiter (een zangvogel), kangoeroeratten en de unieke Tallaganda wormen die nergens anders op aarde voorkomen. Het leefgebied van de zeldzame geschubde lelhoningeter, een kwetsbare zangvogel uit het zuidoosten van het land, is grotendeels door het vuur verwoest. En dan zijn er nog talloze grote kevers, torren en schorpioenen die het loodje hebben gelegd.

De meeste aandacht gaat uit naar bekende Australische zoogdieren als koala’s en kangoeroes. De Australische milieuminister Sussan Ley schatte onlangs dat alleen al in de staat New South Wales dertig procent van de koala’s is omgekomen. Dat zouden 8500 dieren zijn. Dertig procent van het leefgebied van de dieren ligt in de as. Honderden koala's en kangoeroes zijn gered door bewoners van getroffen gebieden of liepen zelf huizen in om bescherming te zoeken. Een brandweerman heeft inmiddels zes koala's in huis genomen. Even dreigde een ramp bij door de vlammen bedreigde Mogo dierentuin in New South Wales, maar de dieren bleven gespaard.

De weersvoorspellingen zijn overigens beroerd. De komende dagen zullen de temperaturen in het zuiden van het land stijgen tot boven de 44 graden. De vlammen dreven duizenden mensen naar een strand in zuidoost-Australië. Vandaag raakte bekend dat de vuurzee van richting is veranderd. De bosbranden trekken volgens de autoriteiten aan de plaats Mallacoota voorbij, doordat wind de vlammen niet meer daarnaartoe blaast. Lees hier de getuigenis van een man die samen met zijn familie op het strand vastzat.

This is how close fire came to animals at Mogo Zoo on the south coast of NSW.



In some good news, a spokesperson has told us they've managed to defend the park and that "all of the animals and our staff are well at this stage". #9News



Read more: https://t.co/XKkbPV822t pic.twitter.com/oDGMDNNDo3 Nine News Australia(@ 9NewsAUS) link