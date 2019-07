Al 47 Belgen gestorven op vakantie in het buitenland: bijna drie per dag SRB

17 juli 2019

19u18 42 Sinds het begin van de vakantie zijn al 47 Belgen gestorven op vakantie in het buitenland. Dat blijkt uit cijfers van verschillende verzekeraars. Gisteren stierven de Antwerpse vliegenier Joris D. (64) en zijn Nederlandse passagier in de Alpen toen zijn zweefvliegtuigje neerstortte. Dezelfde dag verdronk een Vlaming in de woelige Spaanse zee. “En de grootste golf moet nog komen”, klinkt het.

Sinds het begin van de zomervakantie overleden minstens 47 landgenoten op hun vakantiebestemming. Dat zijn er bijna drie per dag. Alarmcentrale Mutas stond 15 families bij na een overlijden, Europe Assistance behandelde drie van zulke dossiers en reisbijstandsverzekeraar Touring 29. Mutas en Europe Assistance zeggen dat het aantal dossiers in lijn ligt met voorgaande jaren. “Al verwachten we dat de grootste golf nog moet komen. De meeste vakantiegangers zijn nu pas aan het vertrekken”, zegt Europe Assistance-woordvoerder Xavier Van Caeneghem. “Zeker in combinatie met de hittegolf in de zuiderse landen verwachten we veel medische hulpverzoeken. Die eindigen gelukkig niet vaak met een overlijden, maar het gebeurt.”