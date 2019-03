Al 44 doden na explosie in Chinees chemiebedrijf IB

22 maart 2019

03u12

Bron: Belga 0 Het aantal dodelijke slachtoffers na een explosie in een chemische fabriek in het oosten van China is vandaag gestegen tot 44. Dat berichten staatsmedia. Eerder was sprake van zes doden.

De ramp gebeurde gisteren in de stad Yancheng, in de provincie Jiangsu. Oorzaak van de explosie was een brand in een fabriek waarin pesticiden geproduceerd worden.

Lakse arbeidsvoorschriften

In China zijn zware industriële ongevallen niet uitzonderlijk. Vaak zijn de arbeidsvoorschriften laks of worden ze niet nageleefd. Zo kwamen in november vorig jaar nog 23 personen om toen een vrachtwagen vol chemicaliën ontplofte.

Een paar maanden eerder kwamen vier personen om bij een brand in een chemiefabriek in Oost-China.