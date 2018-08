Al 44 doden door nieuwe ebola-epidemie in oosten van Congo TTR

17 augustus 2018

15u32

Bron: Belga 1 De nieuwe, begin deze maand uitgebroken ebola-epidemie in Congo heeft al 44 mensenlevens geëist. In totaal zijn er al 78 gevallen, waarvan 51 bevestigd, van het virus vastgesteld. Dat melden de plaatselijke autoriteiten en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO vandaag.

Nog volgens de WHO bestaat de kans dat zeker 1.500 mensen blootgesteld werden aan het virus. Bijkomende moeilijkheid is de onveiligheid, die het hulpverleners bijzonder moeilijk maakt bepaalde regio's te bereiken.

Naast de 51 na testen in een labo bevestigde gevallen zijn er ook 27 mensen waarschijnlijk met ebola besmet. Met die laatste categorie worden overlijdens bedoeld die een "epidemiologisch verband" hadden met een bevestigd geval, maar die niet getest werden. Er zijn ook nog 24 gevallen die "verdacht" genoemd worden, maar nog niet getest zijn.

Verspreiding

Alle nieuwe gevallen sinds de laatste update zijn ziek geworden door contacten met mensen die al gekend en opgevolgd werden. Toch zei een WHO-woordvoerder vanuit Genève dat ze verwachten dat er nog meer gevallen zullen opduiken. Zo is de organisatie niet zeker dat alle ketens die voor de verspreiding van het virus zorgen, al geïdentificeerd werden. "We hebben nog altijd geen volledig beeld van de epidemie", aldus de woordvoerder. "Worstcasescenario is dat we door de onveiligheid blinde vlekken hebben waar de epidemie voet aan de grond zou kunnen krijgen."

De epidemie eiste al 44 mensenlevens, het merendeel in de oostelijke provincie Noord-Kivu. In Ituri, de provincie ten noorden van Noord-Kivu, vielen al drie doden.

De epidemie werd op 1 augustus uitgeroepen, iets meer dan een week nadat het einde van een andere epidemie elders in Congo was afgekondigd. Tussen de twee epidemies zou er geen verband zijn.