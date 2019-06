Al 43 doden na instorting van mijn in Congo kg

28 juni 2019

16u35

Bron: Belga 0 De instorting van een koper- en kobaltmijn in het zuidoosten van Congo, in de buurt van Kolwezi, heeft al 43 mensenlevens geëist. Dat meldt Richard Muyej, gouverneur van de provincie Lualaba. Er wordt gevreesd dat er nog meer lichamen onder het puin liggen.

Volgens de gouverneur ging het om arbeiders die niet in de mijn mochten zijn. Ook uitbater Kamoto Copper Company (KCC) zegt dat het niet ging om eigen medewerkers. KCC verklaart dat zijn mijnen in de regio dagelijks ongeveer 2.000 keer worden binnengedrongen door illegale mijnwerkers. Deze zogenaamde “artisanale mijnwerkers” werken in moeilijke omstandigheden, met weinig respect voor de veiligheid. Ze verkopen hun mineralen door aan tussenpersonen die ze vervolgens doorverkopen aan grote bedrijven.



De gouverneur kondigde aan dat het leger “voor een beperkte tijd” ontplooid zal worden om mijnwerkers de toegang tot de mijnen te beletten. Bloomberg wijst erop dat het terrein van de mijn gigantisch is, wat het moeilijk maakt de toegang te controleren.

Reputatie

Katanga Mining, een dochter van Zwitserse mijnbouwgigant Glencore, heeft 75 procent in handen van KCC. De rest berust bij het Congolese staatsbedrijf Gécamines. Financieel zal het ongeluk geen grote impact hebben voor Glencore, maar voor de reputatie van het bedrijf is het een nieuwe klap. Door dit nieuwe ongeval riskeert Glencore meer in de kijker te lopen van de autoriteiten. Het bedrijf lag de voorbije jaren al verschillende keren onder vuur voor zijn activiteiten in Congo.