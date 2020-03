Al 43 doden in Nederland door coronavirus ADN

17 maart 2020

14u43

Bron: ANP 496 Het nieuwe coronavirus heeft tot nu toe 43 levens geëist in Nederland. In een dag tijd zijn 19 mensen overleden aan de ziekte Covid-19, die het virus veroorzaakt, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het aantal ziekenhuisopnamen sinds het begin van de uitbraak is toegenomen tot 314. Het RIVM houdt niet bij hoeveel van deze mensen weer zijn ontslagen uit het ziekenhuis. De patiënten die zijn overleden, waren tussen de 63 en 94 jaar. Het RIVM had maandag nog gemeld dat de jongste overledene 59 jaar was, maar dat blijkt een administratieve fout.

Noord-Brabant blijft voor zover bekend de grootste infectiehaard, met 634 positief geteste inwoners. Daarna volgen Limburg (197) en Zuid-Holland (175).



Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) kunnen de ziekenhuizen de toestroom van patiënten vooralsnog aan. De aanvoer van mondmaskers blijft wel een nijpend probleem, waarover continu wordt overlegd, zegt hij. Ziekenhuizen slagen er volgens de woordvoerder nog wel in om beademingsapparatuur in te kopen. Die is hard nodig, want in ernstige gevallen kan kunstmatige beademing van Covid-19-patiënten meerdere weken nodig zijn.

Volgens de NVZ zijn ziekenhuizen in het noorden druk bezig met voorbereidingen. Het aantal bedden op de intensivecareafdelingen kan mogelijk worden uitgebreid tot circa 2.000. Voor de corona-uitbraak waren dat er zo’n 1.150.

