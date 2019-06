Al 377 miljoen euro aan donaties beloofd aan Stichting Notre-Dame na verwoestende brand kg

13 juni 2019

19u19

Bron: Belga 0 Twee maanden na de brand in de Notre-Damekathedraal in Parijs heeft de Notre-Dame-stichting al 15,7 miljoen euro ontvangen, zo heeft het bisdom meegedeeld. In totaal werd 377 miljoen euro aan giften toegezegd.

De Stichting Notre-Dame (de ‘Fondation Notre-Dame’) is een van verscheidene stichtingen die giften aannemen. De giften kwamen van 41.000 privépersonen en 58 bedrijven in Frankrijk en het buitenland.



Het merendeel van het geld wordt voor de heropbouw van de zwaar beschadigde kathedraal gebruikt. Enkele donateurs wilden echter ook de ontvangst van bedevaarders of nieuwe werkingsmiddelen voor het bisdom financieren.



In totaal wordt er nog veel meer geld gedoneerd. Volgens de Franse minister van Cultuur Franck Riester was er een maand na de brand al zo'n 850 miljoen euro aan donaties toegezegd, verspreid over verschillende organisaties.

