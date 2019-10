Al 300.000 ontheemden sinds begin van Turks offensief in Syrië KVE

17 oktober 2019

09u57

Bron: Belga 1 Sinds het begin van het Turks militair offensief in het noordoosten van Syrië op 9 oktober, zijn al 300.000 mensen hun huizen ontvlucht. Dat heeft het in Coventry gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten verklaard.

Volgens de directeur van het Observatorium, Rami Abdel Rahmana, is het grootste aantal mensen op de vlucht geslagen in de provincie Al-Hasakah, in de regio van Kobani en in die van Tal Abyad.

Talrijke ontheemden bevinden zich bij vrienden of familieleden in veiligere zones, anderen brengen de nacht buiten door. Veertig scholen in de provincie Al-Hasakah zijn volgens het Observatorium omgebouwd tot opvangcentra.

Turkije lanceerde een dikke week geleden een offensief tegen de Koerden in het noordoosten van Syrië, kort nadat de Amerikaanse troepen zich uit de regio terugtrokken. Tientallen burgers, voornamelijk Koerden, zijn sindsdien om het leven gekomen. President Recep Tayyip Erdogan weigert het offensief stop te zetten ondanks de grote internationale druk.

De Franse staatssecretaris voor Europa en Buitenlandse Zaken zei dat Erdogan een enorme verantwoordelijkheid heeft in het verdere verloop van de geschiedenis en dat hij die verantwoordelijk zal moeten opnemen.