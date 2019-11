Al 3 doden en 70 gewonden door geweld tegen gezondheidswerkers die tegen ebola strijden in Congo ADN

04 november 2019

17u19

Bron: Belga 0 Op tien maanden tijd zijn in de Democratische Republiek Congo driehonderd aanvallen uitgevoerd tegen gezondheidswerkers en andere mensen die strijden tegen ebola. In drie provincies in het oosten van het land kwamen daarbij 3 mensen om en raakten 70 anderen gewond, aldus de gezondheidsautoriteiten.

Het ministerie van Volksgezondheid van Congo waarschuwt dat elke aanval de activiteiten in de strijd tegen ebola vertraagt, omdat de gewelddaden ervoor zorgen dat de teams geen contact kunnen hebben met de bevolking en dat ze de voorziene interventies niet kunnen uitvoeren.

“Blijven strijden”

In de nacht van zaterdag op zondag werd in Ituri nog een radiopresentator vermoord, die betrokken was in de strijd tegen de epidemie. Op 19 april werd dan weer een Kameroense epidemioloog die werkte voor een ngo gedood tijdens een aanval op het universitair ziekenhuis van Butembo, in de provincie Noord-Kivu.



"De teams zullen in ieder geval blijven strijden tegen deze ziekte, met de steun van de gemeenschappen en de getroffen bevolking en alle betrokken partners", aldus de autoriteiten.

Al meer dan 2.000 doden

De ebola-epidemie treft momenteel de afgelegen en door conflicten geteisterde provincies Noord-Kivu, Zuid-Kivu en Ituri. Volgens de autoriteiten werden al 2.185 overlijdens geregistreerd op 3.274 gevallen. Het gaat om de tiende epidemie van het virus in de Democratische Republiek Congo sinds 1976 en de op een na zwaarste in de geschiedenis. Bij de epidemie van 2014 kwamen in het westen van Afrika ongeveer 11.000 mensen om het leven.