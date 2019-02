Al 3,4 miljoen inwoners zijn Venezuela ontvlucht TVC

22 februari 2019

13u32

Bron: Belga 0 Zowat 3,4 miljoen Venezolanen zijn sinds het begin van de politieke en economische crisis het land ontvlucht en het ziet er niet naar uit dat die trend snel zal keren. Dat zeggen de Verenigde Naties vrijdag.

Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (HCR) en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) laten in een gezamenlijke mededeling weten dat 2,7 miljoen Venezolanen een toevluchtsoord hebben gevonden in buurlanden zoals Colombia en Peru. De rest is gevlucht naar landen buiten Latijns-Amerika.

Over heel 2018 verlieten dagelijks gemiddeld 5.000 mensen het land.

Op basis van die cijfers verwacht de VN dat tegen het einde van dit jaar 5,3 miljoen mensen het land zullen hebben verlaten.

Colombia huisvest 1,1 miljoen vluchtelingen, gevolgd door Peru met 506.000 mensen, Chili met 288.000, Ecuador met 221.000, Argentinië met 130.000 en Brazilië met 96.000.