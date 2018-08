Al 28 doden in India door overstromingen, tientallen toeristen zitten vast in privéresort kg

10 augustus 2018

14u58

Bron: Belga 0 Zeker 28 mensen zijn om het leven gekomen in ongevallen veroorzaakt door de hevige regenval in de zuidelijke Indiase staat Kerala. De meeste doden vielen door aardverschuivingen en overstromingen. Kerala krijgt al sinds woensdag te maken met hevige regenval.

Sinds gisteren zijn nog eens zes overlijdens opgetekend. In het heuvelachtige district Idukki zijn twaalf dodelijke slachtoffers bevestigd, aldus functionarissen van het nationale rampenbeheeragentschap. Zowat 20.000 mensen zijn gered uit lagergelegen dorpen en ondergebracht in 260 noodkampen, die de overheid heeft ingericht.

Lokale media melden ook dat 69 toeristen, onder wie twintig buitenlanders, vastzitten in een privéresort in Munnar in Idukki. De wegen naar het resort zijn geblokkeerd door aardverschuivingen. Het leger is opgeroepen om de toeristen te evacueren.



Elk jaar vallen er slachtoffers in Zuid-Azië door de moessonregens, die gepaard gaan met stormen en rukwinden, tussen de maanden juni en september. Vorig jaar eisten ze meer dan 2.100 mensenlevens. De meeste slachtoffers vielen in India.