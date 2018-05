Al 28 bevestigde gevallen van ebola in Congo en 27 doden ADN

22 mei 2018

12u53

Bron: Belga 1 In de Democratische Republiek Congo zijn al 28 ebola-gevallen geregistreerd, terwijl er 51 verdachte gevallen zijn geïdentificeerd. Zevenentwintig mensen stierven aan het virus. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid vandaag. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is gisteren een grote vaccinatiecampagne opgestart om de uitbraak van het virus in het land in te dammen.

Het ministerie prijst in het persbericht dokter Guillaume Ngoie, die zich als eerste liet vaccineren tijdens de campagne. "Met dit gebaar wilde hij een duidelijk signaal geven aan de bevolking over de veiligheid van het vaccin", klinkt het. Meer dan 7.500 dosissen van het vaccin werden ter beschikking gesteld.

De WHO waarschuwde na de verspreiding van het virus in landelijke regio's in de noordwestelijke Evenaarsprovincie tot in de provinciehoofdstad Mbandaka, voor het risico op een uitbraak in heel het land en over de landsgrenzen heen. Ze kondigde wel geen nationale noodtoestand af. Het gaat al om de negende uitbraak van ebola in Congo in veertig jaar tijd, maar het is de eerste keer dat het virus een stad bereikt.

Ebola veroorzaakt hemorragische koorts die vaak leidt tot interne bloedingen en dikwijls fataal is. De laatste grote uitbraak was in 2014, toen in de West-Afrikaanse landen Guinee, Liberia en Sierra Leone 11.000 doden vielen. De WHO en haar toenmalige chef Margaret Chan kregen toen de kritiek dat ze te traag reageerden.

Het Rode Kruis waarschuwt vandaag dat waakzaamheid geboden blijft in de reactie op de uitbraak van het virus. "We moeten waakzaam blijven en blijven monitoren op het niveau van de gemeenschappen. Het risico op een verdere verspreiding binnen het land en de buurlanden blijft reëel", aldus Fatoumata Nafo-Traoré, regionale directeur voor Afrika van het internationale Rode Kruis (IFRC). "Een van de lessen die we hebben geleerd bij onze respons op andere dodelijke ebola-uitbraken, is dat inschikkelijkheid kan doden."

Het IFRC lanceert dan ook een oproep voor 1,4 miljoen euro om in de komende zes maanden meer dan 716.000 mensen te helpen.