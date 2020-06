Al 270 tips na oproep van politie in zaak rond Maddie McCann ADN

05 juni 2020

08u50

Bron: Belga, ANP 2 De Metropolitan Police heeft al zeker 270 telefoontjes en e-mails gekregen sinds de lancering van een getuigenoproep rond de nieuwe verdachte in de verdwijningszaak van Madeleine McCann.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Hoofdspeurder Mark Cranwell zegt dat Scotland Yard “verheugd” is met alle informatie die binnenkomt en nu volop bezig is met het onderzoeken van de nieuwe tips.

De destijds 3-jarige peuter verdween in 2007 in Portugal waar ze met haar ouders op vakantie was. Er wordt al jaren naar het kind gezocht. In Duitsland is nu een 43-jarige man gearresteerd in verband met de verdwijning. Het gaat om Christian B., die al in de gevangenis zit voor voor een ander vergrijp. Volgens de Duitse recherche zou hij in het verleden betrokken zijn geweest bij zedenmisdrijven tegen kinderen.



“Wij gaan ervan uit dat het meisje dood is”, zei een woordvoerder van het OM in Braunschweig donderdag. Het gerecht beschouwt het onderzoek nu dus als een moordonderzoek.

De politie lanceerde tegelijkertijd een oproep naar getuigen. Onderzoekers hopen op cruciale aanwijzingen van de bevolking.

Lees ook: Vermoordde Duitse pedofiel Maddie? “Nog nooit zo’n duidelijk spoor, maar bewijs het maar” (+)