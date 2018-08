Al 25 verdachten opgepakt na veronderstelde aanslag op Maduro KVE

23 augustus 2018

06u12

Na de vermoedelijke mislukte aanslag begin augustus met drones op de Venezolaanse president Nicolas Maduro zijn in totaal al 25 verdachten opgepakt. Dat heeft procureur-generaal Tarek William Saab bekendgemaakt.

Daarnaast worden ook nog 18 verdachten gezocht. "Sommigen zijn op de vlucht in Colombia, anderen in Peru en nog anderen in de Verenigde Staten", klinkt het.

Onder de al opgepakte verdachten zijn het parlementslid van de oppositie Juan Requesens en verschillende militairen in actieve dienst. Onder hen generaal-majoor Alejandro Perez Gamez en brigadegeneraal Héctor Hernandez Da Costa.

Bij de gebeurtenissen op 4 augustus hadden de daders volgens de regering geprobeerd een bomaanslag met drones op Maduro te plegen. Tijdens een door de staatstelevisie uitgezonden toespraak van de president tijdens een militair defilé waren explosies te horen. Maduro bleef ongedeerd. Volgens officiële bronnen raakten zeven leden van de nationale garde gewond.