Al 24 autobranden in één maand tijd in Nederlandse stad Gouda kv

01 juni 2019

02u47

Bron: ANP 0 In Gouda, een stad in Nederland, zijn sinds 3 mei al 24 autobranden vastgesteld. Vannacht vatte een busje van een lasbedrijf omstreeks 1 uur vuur. Volgens omwonenden lagen er gasflessen in het busje, waardoor de wagen zomaar had kunnen ontploffen. Dat gebeurde echter niet. De politie wil dat vannacht niet bevestigen.

Gouda wordt al een maand geplaagd door (nachtelijke) autobranden. Vorige week vrijdag besloot burgemeester Mirjam Salet om agenten toe te staan preventief te fouilleren. De controle is vooral gericht op voorwerpen die zijn bedoeld of kunnen worden gebruikt om (auto)branden mee te stichten.

“De autobranden zijn helaas nog niet gestopt en het middel preventief fouilleren geeft de politie meer mogelijkheden’', zegt Salet. “Preventief fouilleren is een zwaar middel dat vooraf bekendgemaakt moet worden en ook proportioneel ingezet dient te worden. Vandaar dat het juridisch niet haalbaar is dit voor de hele stad in te stellen.”



De burgemeester roept inwoners op verdachte situaties te melden en als ze een camera aan hun woning hebben die te laten registreren.