Al 22e weekend op rij protesten in Hongkong: politie zet traangas in

02 november 2019

11u56

Bron: anp, afp, dpa 2 De politie in Hongkong heeft vandaag traangas gebruikt in een poging duizenden demonstranten uiteen te jagen die bijeen waren gekomen in het Victoria Park. Dat park is inmiddels uitgegroeid tot belangrijke plek voor demonstranten om samen te komen.

Het was voor het 22e weekeinde op rij dat actievoerders de straat op gingen. Het protest is inmiddels volledig gericht tegen de groeiende invloed van China en voor autonomie van de stadstaat.

Net als afgelopen weken was er ook voor de demonstratie vandaag geen toestemming verleend. De bekende activist Joshua Wong hekelde het feit dat het alsmaar moeilijker wordt om vrij te betogen. Toch verscheen een menigte actievoerders op straat die door het winkeldistrict richting het park wandelden en onderweg barricades opwierpen in de vorm van hekken. Getuigen zagen zeker een brandbom die richting de politie werd geworpen. Veel demonstranten zongen het Britse en Amerikaanse volkslied.

De betogers waren in het zwart gekleed en droegen mondmaskers. Ze kwamen op straat in de shoppingwijk Causeway Bay en het nabijgelegen Victoria Park, maar de ordediensten grepen al snel in. Verschillende betogers werden opgepakt. Voor het eerst werd ook het kantoor van het Chinese nieuwsagentschap Xinhua geviseerd. De glazen deuren werden ingeslagen en de muren beklad met rode verf.

De voormalige Britse kroonkolonie Hongkong werd in 1997 overgedragen aan China, onder voorwaarde dat Hongkong nog zeker vijftig jaar een aparte autonome status zou hebben. De Hongkongers eisen nu meer autonomie. Het protest in Hongkong duurt al bijna vijf maanden.