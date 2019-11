Al 22e weekend op rij protesten in Hongkong: politie zet traangas in

02 november 2019

11u56

Bron: anp

De politie in Hongkong heeft vandaag traangas gebruikt in een poging duizenden demonstranten uiteen te jagen die bijeen waren gekomen in het Victoria Park. Dat park is inmiddels uitgegroeid tot belangrijke plek voor demonstranten om samen te komen.