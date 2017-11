Al 21 doden bij overstromingen in Griekenland

Het aantal doden na de overstromingen in Griekenland is opgelopen tot 21. In Mandra werd een man bedolven onder de modder aangetroffen in zijn garage, aldus de brandweer. Een andere man wordt er nog vermist.