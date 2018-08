Al 200 toeristen beweren dat ze ziek geworden zijn in hotel waar koppel plots stierf: "Dit ruikt naar doofpotoperatie" Sven Van Malderen

26 augustus 2018

16u19

Bron: Daily Mail 6 Nog tien dagen wachten op de uitslag van de testresultaten. Dan zal hopelijk duidelijk worden waaraan het Britse koppel, dat op vakantie was in Egypte, zo plots overleden is. Dat laat Peter Fankhauser, de CEO van Thomas Cook, weten. Intussen zijn er al zo'n tweehonderd meldingen binnengelopen van toeristen die ook ziek geworden zouden zijn in het Steigenberger Aqua Magic Hotel.

De dochter van John (69) en Susan Cooper (63) kreeg tot haar grote verbazing al snel te horen dat hun dood niet zo uitzonderlijk te noemen is. "Ze hadden er toch al de leeftijd voor", aldus de gouverneur van Hurghada. Volgens de directeur van het plaatselijke ziekenhuis had John een hartaanval gekregen en is zijn vrouw drie uur later "van verdriet" gestorven. Kelly Ormerod denkt echter eerder aan een doofpotoperatie. "Hier is iets verdachts aan de hand", stelt ze onomwonden. Vandaar dat ze nu een tweede en diepgaandere autopsie eist.

De vrouw is intussen met haar drie kinderen teruggekeerd naar het Verenigd Koninkrijk. "Maandagavond hadden we nog samen gegeten", klinkt het. "Mijn ouders gingen rond 1.30 uur slapen. 's Morgens voelden ze zich slecht. Ik zag ze voor mijn ogen sterven, ze hadden dezelfde symptomen. Er is iets verdachts gebeurd, al geloof ik niet dat iemand de kamer is binnengekomen." Ze benadrukt dat beiden enkele uren voor hun dood "in perfecte gezondheid" verkeerden.

"Tot op het bot uitspitten"

Thomas Cook haalde uit voorzorg driehonderd vakantiegangers uit het hotel, onder hen ook achttien landgenoten. Was het nu een voedselvergiftiging? Een bacterie in het water? Een probleem met de airco? De reisorganisatie wil voorlopig geen enkele oorzaak officieel uitsluiten. "We weten het simpelweg niet", aldus Fankhauser. "Ik kan wel verzekeren dat we deze zaak tot op het bot zullen uitspitten. De familie kan op al onze steun rekenen."

"24 uur na hun overlijden waren onze experts al ter plaatsen. Er werden stalen genomen van het eten, het water, de hygiënische voorzieningen en het aircosysteem. De resultaten zullen we binnen zowat tien dagen kennen."

"Sfeer was heel vreemd"

Intussen lopen almaar meer getuigenissen binnen van toeristen die het bewuste hotel op de korrel nemen. "Wij zijn met z'n vijven ook ziek geworden", aldus Dale Watson. "We dachten aan een voedselvergiftiging, maar zeker zijn we niet. In het hotel kwamen we nog meer mensen tegen die kloegen over buikkrampen en diarree. Twee dagen eerder stonden er bepaalde zaken plots niet meer op het menu. Maar ach, er doen nu zo veel geruchten de ronde."

"Toen we te horen kregen dat dat koppel gestorven was, reageerde iedereen enorm geschrokken. Ook het personeel. We konden die avond zelf nog terugvliegen en zouden volledig vergoed worden. De sfeer was heel vreemd."

"Ik bleef maar overgeven"

Paul (46) begon zich ellendig te voelen na de eerste week in het hotel. "Ik heb wel eens vaker last van mijn maag als ik op vakantie ben, maar dit viel met niets te vergelijken. Gedurende twee dagen heb ik bijna niets gedronken en al zeker niets gegeten. Ik bleef maar overgeven, we waren blij dat we er konden vertrekken."

Victoria Cocklin zag haar driejarige zoon Harry zwaar afzien. "Hij had onder meer last van diarree. Eerst kregen we te horen dat er sprake was van een hartaanval. Daarna kwam iemand van Thomas Cook vertellen dat het een CO-vergiftiging geweest moest zijn. We waren er nog maar vier dagen, terwijl we in principe twee weken hadden moeten blijven."

Janette Rawlingson (43) arriveerde dinsdagavond met haar echtgenoot en twee kinderen, enkele uren nadat het koppel overleden was. "Maar het zou nog 48 uur duren vooraleer we op de hoogte gebracht werden. Nochtans waren er genoeg zieken in het hotel."

Rauwe kip

En dan is er nog een man uit Birmingham, die beweert een foto te hebben van de rauwe kip die in het hotel geserveerd werd. "Mijn dochter is al sinds vorige week zo ziek als een hond en ze is nog niet volledig hersteld. Ze was op vakantie met haar vriend en nog drie andere gezinnen, de meesten onder hen hebben wel iets gevoeld. We hebben haar naar huis laten komen. Haar moeder heeft al veel traantjes gelaten, ze maakt zich grote zorgen."

"Dezelfde klachten keren terug"

"Dit ruikt naar een doofpotoperatie", stelt reisverzekeringsexpert Nick Harris. "Dit hotel heeft al vaker klachten over hygiëne gekregen. De autoriteiten doen intussen wel heel hard hun best om de schuld ergens anders te leggen. Ik was vooral verbaasd hoe snel verklaard werd dat het zeker geen CO-vergiftiging kon zijn."

Sinds april is er twintig keer klacht ingediend tegen het Aqua Magic Hotel. "In twee gevallen ging het om salmonella. Ook de kwaliteit en de temperatuur van het eten vielen in slechte aarde. Het zijn altijd dezelfde klachten die terugkeren."