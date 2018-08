Al 200 tips over verblijfplaats verdachte zaak Nicky Verstappen: "Dader moet nu ook kapot" Redactie

23 augustus 2018

07u37

Bron: AD.nl 0 De politie heeft al 200 tips gekregen over de verblijfplaats van de verdachte in de zaak Nicky Verstappen. "Veel mensen bellen ons om te zeggen dat ze de verdachte gezien hebben, dat gaat over allerlei landen", zei Ingrid Schäfer, politiechef Eenheid Limburg gisteravond op de Nederlandse televisie. De familie hoopt dat Brech snel gevonden wordt. "Hij heeft ons leven kapot gemaakt. Dan moet hij ook kapot."

Het Openbaar Ministerie en de politie maakten gisteren bekend dat de 55-jarige Jos Brech internationaal wordt gezocht voor betrokkenheid bij de dood van de elfjarige Nicky Verstappen in 1998. Er wordt rekening mee gehouden dat Brech in het buitenland zit. Daarom is het nieuwsbericht over de doorbraak in de zaak vertaald in het Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans.



Brech werd daags na de moord op Nicky al als 'toevallige passant' aangesproken rond het plaats delict. Later in het onderzoek is hij nog tweemaal als getuige gehoord, meldden politie en justitie vanmiddag tijdens de persconferentie. Die verhoren deden verder geen alarmbellen afgaan.



Het lijkt erop dat Brech, een expert in wildkamperen, voorbereidingen heeft getroffen om voor langere tijd te verdwijnen. Hij beheerst allerlei technieken waarmee hij kan overleven in de natuur. Hij kan leven van wat de natuur te bieden heeft en weet hoe hij water kan vinden en dat drinkbaar kan maken. Hij organiseerde onder meer reizen in Europa en was zelf ook geregeld op reis.

Bushcraftvriend Erik van 't Padje roept verdachte Jos Brech op om zich te melden bij de politie: "Ik hoop dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt, zodat de ouders van Nicky eindelijk rust krijgen.''

Ook de stichting van natuurliefhebbers Randoloup NatureWise, waar Brech ooit bestuurslid was, hoopt dat hij zich bij de politie meldt "zodat de ouders van Nicky Verstappen na twintig jaar eindelijk antwoorden krijgen op hun vragen".

De ouders van Nicky zijn dan wel opgelucht na de doorbraak -"eindelijk hebben we een naam en een gezicht", toch is er ook nog veel verdriet. Toen de politie de ouders vertelde dat Nick en Brech elkaar niet kenden, moest moeder Berthie slikken. "Dat vind ik heel erg. Dan moet hij nog banger geweest zijn dan ik al dacht. Een man die hij niet kende in zijn laatste ogenblikken. Die gedachte vind ik onverdraaglijk." De familie hoopt dat Brech snel gevonden wordt. "Hij heeft ons leven kapot gemaakt. Dan moet hij ook kapot."