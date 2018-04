Al 2 doden en bijna 100 zieken in VS door synthetische cannabis ADN

08 april 2018

22u01

Bron: The Washington Post, The Chicago Tribune 0 In de Amerikaanse staat Illinois heerst er grote bezorgdheid. Steeds vaker komen mensen op de spoeddiensten binnen met beangstigende symptomen. Sommigen geven bloed over of plassen bloed, anderen bloeden uit hun neus, uit hun tandvlees of zelfs uit hun oren. Anderen komen binnen met paarse armen en benen, plotse en onverklaarbare blauwe plekken. Nog anderen met zware interne bloedingen. Twee mensen zijn dood. Oorzaak: synthetische cannabis. En dan met name het rattenvergif dat de makers in het spul stopten.

De bloederige uitbraak heeft vooral in de Amerikaanse staat Illinois slachtoffers gemaakt, maar ook in Wisconsin en Indiana zijn er gevallen gemeld. Intussen werden deze maand al 95 mensen ziek. Minstens twee zijn overleden: een 22-jarige jongeman uit Chicago bezweek aan zware interne bloedingen, een andere man stierf in centraal-Illinois. Een derde overlijden, van een 29-jarige vrouw uit Chicago, wordt eveneens in verband gebracht met de drug. De meeste patiënten zijn tussen de 25 en 34 jaar oud. Volgens de gezondheidsautoriteiten hebben ze allemaal één ding gemeen: ze inhaleerden of rookten synthetische marihuana, ook wel bekend als Spice of K2. Verschillende van de patiënten testten positief op de zeer krachtige chemische stof brodifacoum – gebruikt in rattenvergif.

Synhetische cannabis is een kruidenmengsel, vermengd met in laboratorium gemaakte cannabinoïden. Ook al wordt het synthetische cannabis genoemd, het heeft amper iets met cannabis te maken. Het is veel krachtiger, verslavender en vooral veel gevaarlijker. De chemische samenstelling wijzigt ook constant om de overheid in eventuele verbodsmaatregelen een stap voor te kunnen zijn. Een kat-en-muis-spelletje dat nu dus zelfs met rattenvergif gepaard gaat. "Synthetische marihuana op zich is al gevaarlijk genoeg", legt dokter Ponni Arunkumar uit aan Amerikaanse media. "Maar aangelengd met dit type vergif... dit is een antistollingsmiddel, en het is net dat wat deze massale bloedingen veroorzaakt. Een snelle behandeling is noodzakelijk, anders is dit gif dodelijk."

Inmiddels zijn drie mensen gearresteerd sinds de uitbraak, maar er blijven veel vraagtekens. Hoeveel van de bezoedelde drug is in omloop? Hoeveel mensen zullen er nog ziek worden, of erger - sterven? Waar komen de drugs vandaan en hoe ver zijn ze verspreid? En hoe is een gevaarlijke stof zoals brodifacoum – dat geenszins een sensatie van high zijn creëert – in de K2 beland?

Hoewel er de voorbije jaren al eerder uitbraken waren waarbij grote groepen mensen in het ziekenhuis belandden na gebruik van de ‘fake weed’, staan experts versteld van deze nieuwe ernstige bijwerkingen. Volgens het Illinois Department of Public Health neemt het aantal zieken gestaag toe.

Bovendien kunnen verschillende merken van synthetische cannabis aan de patiënten gelinkt worden. Het is dus goed mogelijk dat de levensgevaarlijke stof onder vele verschillende namen en in verschillende verpakkingen circuleert. De oproep van de IDPH is duidelijk: gebruik deze drug niet. Wie dat toch doet, belt maar beter onmiddellijk de hulpdiensten als ze één van de symptomen ervaren.

Meer over gezondheid

Chicago

Illinois

ziekten