Al 2.400 dieren dood door olielek in Colombiaanse rivieren IB

27 maart 2018

02u30

Bron: Belga 1 Na een olielek in de rivieren Lizama en Sogamoso in het noorden van Colombia zijn op een maand tijd meer dan 2.400 dieren gestorven. Dat melden milieuorganisaties in de lokale media. Ondertussen heeft de Colombiaanse minister voor Milieu een onderzoek bevolen.

Het lek begon een maand geleden in de buurt van de stad Barrancabermeja, in het departement Santander, waar de grootste olieraffinaderij van het land is gevestigd. In totaal kwamen er 600 vaten olie in het water terecht. De olievlek spreidt zich momenteel al uit over een lengte van 24 kilometer op de Lizama en 20 kilometer op de Sogamoso.

Het olieverlies is een ramp voor de omgeving en voor de dieren, zo zeggen lokale milieuorganisaties. Een zeventigtal omwonende families vertonen symptomen zoals braken, hoofdpijn en duizeligheid, en daarnaast zijn meer dan 1.000 bomen beschadigd en kwamen al ruim 2.400 dieren om. Het gaat vooral om vissen, vogels en reptielen. Daarnaast redden natuurorganisaties ook 1.300 gewonde dieren.

"Drastische sancties"

De bron van het lek ligt bij het oliebedrijf Ecopetrol. De gouverneur van Santander, Didier Tavera, beschuldigt de raffinaderij ervan dat ze niets onderneemt om het lek in te dijken. Ecopetrol zegt op zijn beurt dat het daarvoor wacht op gespecialiseerde uitrusting uit de Verenigde Staten.

De overheid was al een onderzoek gestart om na te gaan of het lek werd veroorzaakt door een slecht afgesloten olieput. Ondertussen kondigde milieuminister Luis Gilberto Murillo aan dat het ook Ecopetrol onder de loep zal nemen. Als blijkt dat het bedrijf informatie heeft verborgen die het lek had kunnen vermijden, dan volgen er "drastische sancties", luidt het.

