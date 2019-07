Al 19 doden in Costa Rica door vervuilde alcohol Redactie

22 juli 2019

04u10

Bron: AD.nl 6 In Costa Rica zijn al 19 mensen overleden omdat ze alcohol hebben gedronken die vermengd is met methanol. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid op Costa Rica bekend gemaakt.

Volgens het ministerie is het onderzoek naar de vervuilde alcohol nog in volle gang. Sinds begin juni zijn 14 mannen en 5 vrouwen in de leeftijd tussen 32 en 72 jaar overleden aan het drinken van de besmette drank.

De overheid heeft inmiddels zo’n 30.000 flessen in beslag genomen waarvan wordt vermoed dat er is geknoeid met de inhoud. De drank draagt namen als Aguardiente Molotov (vuurwater) en Guaro Gran Apache. Traditioneel wordt de drank vervaardigd uit rietsuiker. Maar verkopers verdunnen de drank soms met methanol om de winstmarges te verhogen of het alcoholpercentage te verhogen.