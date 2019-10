Al 18 sterfgevallen na gebruik van e-sigaret in VS: meer dan 1.000 mensen ziek IB

04 oktober 2019

01u40

Bron: Belga 2 In de Verenigde Staten zijn nu al zeker achttien sterfgevallen geregistreerd die terug te voeren zijn op het gebruik van e-sigaretten. 1.080 anderen zijn ziek. Dat meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC (Centers for Disease Control and Prevention) vandaag.

De gemiddelde leeftijd van degenen die overlijden is 49,5, zei Anne Schuchat, maar 80 procent van de patiënten is jonger dan 35. Vorige week nog was sprake van twaalf geregistreerde sterfgevallen en 805 patiënten. De toename is te wijten aan de herclassificatie van oude gevallen en nieuwe gevallen in ziekenhuizen.

"Helaas breidt de epidemie (...) snel uit", zei Anne Schuchat, van de CDC in een conference call met de pers. "We zien geen afname van het aantal nieuwe gevallen".

THC

78 procent van de patiënten voor wie informatie beschikbaar is, gaf aan dat ze vullingen van vapers hebben gebruikt met THC, het psychoactieve middel van cannabis. "De zwarte markt baart ons grote zorgen", zegt Anne Schuchat.

Het federaal agentschap FDO analyseert momenteel meer dan 400 stalen in de hoop het ingrediënt of de ingrediënten te vinden die de longletsels kunnen hebben veroorzaakt, onder de vele toegevoegde additieven, oplosmiddelen, oliën en smaken.

"We hebben de indruk dat er heel wat slechts zit in e-sigaretten en dampproducten", voegde ze daar aan toe. "De stalen die we onderzochten, geven verschillende resultaten en er is geen enkele stof geïdentificeerd", zegt Judy McMeekin van de FDA.

De THC-concentraties van geteste e-vloeistoffen varieerden volgens haar van 14 tot 76 procent.

Waarschuwing

De Amerikaanse autoriteiten lanceerden eerder al een waarschuwing aan alle gebruikers van e-sigaretten na een groeiende stroom van berichten over Amerikanen die als gevolg van het 'vapen' of dampen een longziekte ontwikkelen of overlijden. Artsen tasten nog in het duister over de precieze oorzaak.

In Europa is tot dusver geen gelijkaardige toename van de mysterieuze sterfgevallen bekend. De ziekte- en sterfgevallen lijken zich dus te beperken tot gebruikers van e-sigaretten in de Verenigde Staten.

