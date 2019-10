Al 18 doden bij betogingen in Chili kv

23 oktober 2019

18u50

Bron: Belga 0 In Chili zijn nu al 18 doden gevallen sinds het losbarsten van een golf van sociaal protest in het land. De voorbije 24 uur kwamen er 3 personen om, zei ondersecretaris van Binnenlandse Zaken Rodrigo Ubilla.

Een man werd volgens zijn familie door Chileense gendarmes doodgeslagen, zei Ubilla, die aangaf dat de zaak werd onderzocht. Twee andere Chilenen, onder wie een kind, kwamen om toen een dronken autobestuurder inreed op een groep betogers. In een eerdere balans was sprake van vijftien doden. Elf daarvan kwamen om bij branden in winkels en bedrijven in de omgeving van hoofdstad Santiago.

Chili wordt gezien als een van de meest stabiele democratieën van Zuid-Amerika. Toch deed een kleine verhoging van de tarieven van openbaar vervoer vorige week protest losbarsten in het hele land. De regering van de rechtse president Sebastián Piñera trok de verhoging intussen in, maar het protest tegen de hoge levensduurte en de grote ongelijkheid gaat onverminderd door. Ook nu Piñera een pakket sociale maatregelen heeft aangekondigd, blijven betogers massaal de straat op trekken. Die betogingen verlopen in het algemeen vreedzaam. Er wordt daarbij ook om het ontslag van Piñera geroepen.



Na het losbarsten van het protest vorige week, waarbij ook grootschalige vernielingen werden aangericht, stelde de regering-Piñera een avondklok in en stuurde ze het leger de straat op. Dat was ongezien sinds de militaire dictatuur die het land in de greep hield van 1973 tot 1990. Op sociale media duiken de jongste dagen regelmatig beelden op van buitensporig geweld gepleegd door gendarmes en soldaten.