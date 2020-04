Al 18 dodelijke slachtoffers van Canadese schutter gevonden, nog meer verwacht kv

20 april 2020

22u48

Bron: Reuters 0 De dodentol van de grootste massaschietpartij ooit in Canada is opgelopen tot negentien. Daaronder bevinden zich een politieagent en de schutter zelf, zo deelt de politie vandaag mee. Het aantal doden zal naar verwachting nog oplopen. De autoriteiten zijn nog op zoek naar meer slachtoffers in de provincie Nova Scotia, waar de moordpartij plaatsvond.

“We zijn er vrij zeker van dat we alle misdaadplekken hebben geïdentificeerd”, deelde politiecommandant Chris Leather vandaag mee. Op sommige plaatsen - voornamelijk woningen - werd echter brand gesticht, wat de zoektocht naar andere dodelijke slachtoffers bemoeilijkte, voegde hij eraan toe. “We denken dat er nog slachtoffers onder het puin van die afgebrande woningen kunnen liggen”, aldus Leather.

De schutter is de 51-jarige tandtechnicus Gabriel Wortman. Hij was verkleed als politieagent en begon zaterdagavond aan een twaalf uur durende moordpartij. Het feit dat Wortman een auto had die in alles geleek op een echte politiewagen, maakte het voor hem gemakkelijker om zich vrij te bewegen. Over zijn motief bestaat volgens de politie nog geen duidelijkheid.



Zondag deelde commissaris Brenda Lucki mee dat er geen aanwijzingen zijn voor een terroristisch motief. Volgens de politie was er ook geen duidelijke link tussen Wortman en minstens enkele van zijn slachtoffers. Het zou een langdurig en ingewikkeld onderzoek worden, aldus Lucki, die eraan toevoegde dat er weinig over de verdachte geweten is.

Heidi Stevenson, de politieagente die bij de schietpartij om het leven kwam, is een moeder van twee kinderen. Een andere agent raakte gewond.