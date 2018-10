Al 164 doden door ebola-epidemie in Oost-Congo TTR

27 oktober 2018

23u03

Bron: Belga 0 In de Congolese provincie Noord-Kivu zijn 164 mensen om het leven gekomen door ebola. Dat meldde het Congolese ministerie van Volksgezondheid vandaag. Er werden 257 besmettingen gedetecteerd, waarvan 222 officieel bevestigd.

Vorige maand kondigden de autoriteiten al aan dat de ebola-epidemie in een tweede fase was getreden. Het is moeilijk om de verspreiding tegen te gaan, omdat de regio wordt geteisterd door verschillende rebellengroepen. De hulpverlening verloopt daardoor bijzonder moeilijk.

In totaal werden intussen 22.811 mensen gevaccineerd, waaronder 11.328 mensen in Beni. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vindt de tiende ebola-uitbraak “verontrustend”, maar er is geen sprake van “een internationale noodsituatie”.